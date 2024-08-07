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Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Susuz- Ardahan kara yolunda yapılan uygulamada, şüphe üzerine T.S'nin kullandığı otomobil durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 3 madde kullanma aparatı ile uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.