Kars'ta Asker Uğurlama Eğlencesi - Son Dakika
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Kars'ta Asker Uğurlama Eğlencesi

Kars\'ta Asker Uğurlama Eğlencesi

Akyaka'da Enes Göktaş ve Ali Erben için düzenlenen etkinlikte, dualar ve türküler eşliğinde veda edildi.

15.11.2024 10:56
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KARS'ın Akyaka ilçesi Karahan köyünde, vatani görevini yapacak olan Enes Göktaş (20) ve Ali Erben (21) için düğün gibi eğlence düzenlendi. Çalınan davul zurnayla türküler söylenip, halaylar çekilen ve ellerine kına yakılan Göktaş ile Erben, Türk bayraklarıyla süslenen traktör konvoyuyla köyden uğurlandı. Ali Erben, "Ne mutlu bizlere ki asker oluyoruz. Bu kutsal görevi yerine getirmek için köyden ayrılırken düzenlenen kına gecesinde sevincimizi ortaya koyduk" dedi.

Köy muhtarı Selahattin Kaçan ve köydeki gençlerin askere gidecek olan Enes Göktaş ve Ali Erben için düzenlediği eğlence, sabah erken saatlerde başladı. Gençler çok sevdikleri arkadaşları için bir araya gelip, sürpriz organizasyona imza attı. Traktörler bir bir gecenin yapılacağı evin etrafına dizildi ve bayraklar asıldı. Vatani görevlerini Manisa'da yapacak olan Enes Göktaş ve Ali Erben ile başlayan traktörlü asker konvoyu, güzel görüntülere sahne oldu. Kornalar ve ıslıklarla tura çıkan gençleri köylüler asker selamıyla karşıladı. Yaklaşık 20 dakika süren konvoyun ardından müzikli asker eğlencesi başladı. Köy halkı ve davetliler de eğlencede doyasıya eğlendi. Havanın soğuk olmasına aldırmadan saatlerce, halaylar, bar ve tek oyunların oynandığı asker eğlencesinde Enes Göktaş ve Ali Erben'in ellerine kına yakıldı ve hediyeler verildi. 'Kına' türküsüyle duygulanan gençler daha sonra tekrar sahneye çıkıp asker olmanın verdiği gurur ve sevinçle oynadı. Gecenin geç saatlerine kadar süren asker eğlencesinin sonunda köylüler, gençlerle tek tek sarılıp 'Hayırlı yolculuklar' diledi.

'GURUR DUYUYORUZ'

Muhtar Selahattin Kaçan, köyde askere gidecek her genç için bu tür etkinlikler yaptıklarını söyleyerek, "Ne mutlu bizlere ki vatanımıza asker gönderiyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz çünkü kutsal vatanımızı bekleyecekler. Vatan, bayrak ve toprak bizim kutsallarımızdır. Gençleri alınlarından öpüyorum. Allah vatanımızı korusun ve yüceltsin" dedi.

Arkadaşı Ali Erben ile vatani görevini yapmaya giden Enes Göktaş da "Bizler vatanımızı beklemeye gidiyoruz. Herkes gibi bizler de görevimizi büyük bir gururla yerine getireceğiz. Bugünleri gördüğümüz için Allah'a şükrediyoruz. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Asker uğurlamasında köyde güzel bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Ali Erben ise şunları söyledi:

"Herkes bu sevincimize ortak oldu. Traktörleriyle gelip konvoya katıldılar, kınamızda bulundular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize ki asker oluyoruz."

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

Kaynak: DHA

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