Kars'ta Bahar Yerine Kış

- Kars'ta baharda kış hüküm sürüyor

KARS - Nisan ayının ortasında birçok ilde baharın gelişiyle çiçekler açarken, Kars'ta adeta kış geri döndü. Şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, doğayı tekrar beyaza bürüdü. Soğuk hava dalgasıyla birlikte termometreler yeniden sıfırın altına düşerken, bir anda yağan kar, vatandaşları şaşırttı.

Kars bir günde 4 mevsimi yaşıyor. Sabah saatlerinde güneşli hava, öğlen yağmurlu ve öğlenden sonra bir anda bastıran kar, adeta Karslılara 1 günde 4 mevsimi bir arada yaşattı.

Kent merkezinde bir anda yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. İşlerinden evlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile kendisini korurken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine sığınmak zorunda kaldı.

Yüksek kesimler beyaza örtüye büründü

Öte yandan soğuk ve yağışlı hava en çok yüksek kesimlerde etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışı ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi. Kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı eksi 3 derece düştü.