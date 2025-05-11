Kars'ta Dolu Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

Dolu yağışı Kars'ı beyaza bürüdü
KARS - Kars'ta etkili olan dolu yağışı bir anda kent merkezini beyaza bürüdü, trafik seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.
Kars'ta öğlen saatlerinde başlayan yağış bir anda doluya dönüştü. Dolu ile birlikte hayat bir an anda felç oldu. Özellikle sürücüler araçlarını dolu yağışından korumak için kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Dolu yağışından ekili alanlarda zarar gördü.
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