Kars'ta Domuz Sürüsü Belgesel Gibi

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Kars'ta domuz sürüsünden belgeselleri aratmayan görüntüler

Domuz sürüsü gölde serinlerken görüntülendi

KARS - Kars'ta metrelerce derinlikte baraj gölünde yavrularıyla birlikte yüzerek karşı kıyıya geçmeye çalışan domuz sürüsü görüntülendi.

Belgeselleri aratmayan görüntülerde metrelerce derinlikte yüzerek karşıya kıyıya geçmeye çalışan domuzlar, kayıkla ağlarını kontrol etmeye giden balıkçı Hakkı Koca tarafından anbe an kaydedildi. Lider domuzun sürüsünü korumak için kayıktaki balıkçıların üzerine gelmesi ise dikkat çekti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Baraj Gölü'nde çekilen görüntülerde gölün ortasında karşı kıyıya geçmek için yüzen 19 domuz sürüsü yer alıyor. Domuz sürüsüyle balıkçılar arasındaki diyalog ise gülümsetti.

"Bunları tutup Gürcülere satsak zengin oluruz"

Domuz sürüsü ile gölde karşılaşan Balıkçı Hakkı Koca, 'Bunları tutup, Gürcülere satsak zengin oluruz.' 'Eye yakın gel, yakın.' 'Ne boydadır, öyle eşek boyda, Hele küçüklerden birisini tutalım mı?' 'Buna bak üzerime geliyor.' Bu Alfadır, Yakın gel yakın.' Diye gülümseten konuşmaları kameraya yansıdı. Domuz sürüsü daha sonra gölün karşısına geçerek gözlerden kayboldu.