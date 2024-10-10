Kars'ta Domuz Sürüsü Belgesel Gibi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta Domuz Sürüsü Belgesel Gibi

Geniş Video İzle

Kars'ta bir gölde yüzen domuz sürüsü, balıkçılarla eğlenceli anlar yaşattı.

10.10.2024 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta domuz sürüsünden belgeselleri aratmayan görüntüler

Domuz sürüsü gölde serinlerken görüntülendi

KARS - Kars'ta metrelerce derinlikte baraj gölünde yavrularıyla birlikte yüzerek karşı kıyıya geçmeye çalışan domuz sürüsü görüntülendi.

Belgeselleri aratmayan görüntülerde metrelerce derinlikte yüzerek karşıya kıyıya geçmeye çalışan domuzlar, kayıkla ağlarını kontrol etmeye giden balıkçı Hakkı Koca tarafından anbe an kaydedildi. Lider domuzun sürüsünü korumak için kayıktaki balıkçıların üzerine gelmesi ise dikkat çekti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Baraj Gölü'nde çekilen görüntülerde gölün ortasında karşı kıyıya geçmek için yüzen 19 domuz sürüsü yer alıyor. Domuz sürüsüyle balıkçılar arasındaki diyalog ise gülümsetti.

"Bunları tutup Gürcülere satsak zengin oluruz"

Domuz sürüsü ile gölde karşılaşan Balıkçı Hakkı Koca, 'Bunları tutup, Gürcülere satsak zengin oluruz.' 'Eye yakın gel, yakın.' 'Ne boydadır, öyle eşek boyda, Hele küçüklerden birisini tutalım mı?' 'Buna bak üzerime geliyor.' Bu Alfadır, Yakın gel yakın.' Diye gülümseten konuşmaları kameraya yansıdı. Domuz sürüsü daha sonra gölün karşısına geçerek gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Belgesel, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Doğa, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Domuz Sürüsü Belgesel Gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
08:31 Türkiye Sudan’dan domuz eti mi ithal ediyor Beklenen açıklama geldi Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
15:00 Discord’da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt Discord'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt
14:45 Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
14:40 Icardi ve Wanda Nara’dan gece yarısı skandal paylaşım Icardi ve Wanda Nara'dan gece yarısı skandal paylaşım
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:31 Endonezya’da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı Endonezya'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı
14:27 Ne umutlarla gelmişti 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe’den gidiyor Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor
14:20 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor
14:17 Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 10:21:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Domuz Sürüsü Belgesel Gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.