Kars'ta Domuz Sürüsü Yerleşim Alanında

Güncel

Kars'ın Selim ilçesinde domuz sürüsü arazide görüntülendi.

Kentte bir süredir hakim olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek aramaya başlayan domuz sürüsü yerleşim yerine indi.

İlçeye bağlı Koşapınarı köyü yakınlarından geçen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir vatandaşın bu sırada domuzlara "Gençler!" diye seslenmesi gülümsetti.