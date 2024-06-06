Kars'ta Hayat Boyu Öğrenme Programları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kars'ta Hayat Boyu Öğrenme Programları Sergisi Açıldı

Kars\'ta Hayat Boyu Öğrenme Programları Sergisi Açıldı

Kars Kalesi eteklerinde düzenlenen sergide, Hayat Boyu Öğrenme Programları kapsamında açılan kurslara katılanların hazırladığı ürünler sergilendi. Serginin açılışını Kars Valisi Ziya Polat gerçekleştirdi. Vali Polat, önümüzdeki yıl bu etkinliği festival havasında kutlamayı planladıklarını belirtti ve turistlere yönelik hediyelik eşya üretimine önem verdiklerini ifade etti.

06.06.2024 16:59
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Kars'ta, "Hayat Boyu Öğrenme Programları" kapsamındaki kurslarda hazırlanan ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Kars Kalesi eteklerinde il merkezi ve ilçelerdeki ilçelerindeki Halk Eğitimi Merkezleri tarafından açılan kurslara katılanların hazırladığı ürünler, sergide beğeniye sunuldu.

Kafkas ve halk oyunları, müzik dinletisi ile başlayan serginin açılış kurdelesini Kars Valisi Ziya Polat, öğrenciler ve davetliler gerçekleştirdi. Vali Polat ve protokol üyeleri, sergi hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Vali Polat, yaptığı konuşmada, önümüzdeki yıl bu etkinliği festival havasında kutlayacaklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezlerinde yaklaşık 20 bin kişinin eğitim aldığını anlatan Polat, "İnşallah hedefimiz minimum yüz 15, bu hedefi bu sene için koyuyoruz. Yani 2024-2025 yılı için merkezlerimizden tüm il ve ilçelerimizde nüfusumuzun yüzde 15'ine biz spor, sanat, el işi ne olursa olsun kursunu vereceğiz." dedi.

Artık Kars'ın turizm markası bir şehir olduğunu vurgulayan Polat, "Gelen turistlerimize hediyelik eşya üretimini halk eğitim ekibi üzerine yapmamız lazım. Halk eğitim hocalarımızın ve bizim bununla ilgili çalışmamız lazım. Merkez ve ilçelerimizde satılacak ürünler üretmemiz lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Hayat Boyu Öğrenme Programları Sergisi Açıldı - Son Dakika

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