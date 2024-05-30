Kars'ta iş yerinde yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta iş yerinde yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kars\'ta iş yerinde yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kars'ta, daha önce yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramada ayrıca çeşitli silah parçaları da bulundu. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve polisteki sorguları devam ediyor.

30.05.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde daha önce de yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tabanca, 241 şarjör, 43 fişek, 60 icra yayı, 7 icra mili, 9 kilitleme mekanizması, 7 sürgü kilidi, 8 yay sabitleyicisi, 4 tetik mekanizması, 2 sürgü, 1 namlu ve 3 kurusıkı tabanca namlusu ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Kars, Güvenlik, Gözaltı, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta iş yerinde yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:46:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta iş yerinde yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement