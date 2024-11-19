Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı

Kars'ta düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

19.11.2024 12:49
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Kars il merkezi ve Sarıkamış ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezi ve Sarıkamış ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 bin 600 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 21 bin 920 doldurulmuş makaron, 25 paket halinde 20 kilogram kıyılmış tütün, 150 paket gümrük kaçağı sigara, 49,5 litre sahte içki, 20 cep telefonu, 12 kulaklık, 5 akıllı saat ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

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