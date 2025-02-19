Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Etkiledi

Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Kars- Iğdır kara yolu Tekneli köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ufak çaplı trafik kazaları meydana geldi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yollarında kar küreme çalışması başlattı.
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