Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Etkiledi

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Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Kars- Iğdır kara yolu Tekneli köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ufak çaplı trafik kazaları meydana geldi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yollarında kar küreme çalışması başlattı.