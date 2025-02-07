Kars'ta Kar Yağışı Etkili!

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Kars'ta iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü. Karla kaplanan il merkezine bağlı köyler, dronla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde ise kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

Vatandaşlardan Celal Gök, iki gündür kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kara ihtiyaç vardı. Kayak merkezi için kar olmadı mı turizm olmuyor." dedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Kars- Erzurum güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.