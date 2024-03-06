Kars\'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İsrail Uçaklarından Gazze'ye Hoşgörü ve Merhamet Broşürleri

İsrail ordusunun sivillere karşı "katliamlara" devam ettiği bir dönemde İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ne "hoşgörüyü ve merhameti" teşvik eden broşürler atması Filistinliler arasında öfke ve alay konusu oldu. Uçaklardan Gazze semalarına atılan broşürlerde, ramazan ayında "hoşgörü ve merhamet" çağrıları yer aldı. Filistinliler broşürleri alay ve öfkeyle karşıladı, bazıları ise protesto etmek için broşürleri ateşe verdi.