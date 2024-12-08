Kars'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Kars'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışıyla Kars- Ardahan ve Kars- Digor kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun yağış nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesi Kiziroğlu köyü mevkisinde 3 tır yolda kaldı.
Tırların yolu kapatması nedeniyle Ardahan yönüne ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda kalan tırların kurtarılması için çalışma başlattı.
Bölgede yağış etkisini sürdürüyor.
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