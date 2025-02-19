Kars'ta Kara Yolu Kapandı

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Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte bir süredir etkili olan kar ve tipi, bazı noktalarda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bölgede yoğun kar ve tipinin etkisiyle Kağızman-Ağrı kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.