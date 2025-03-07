Kars'ta karla kaplı menderesler ve köyler böyle görüntülendi

KARS - Kars'ta karla kaplanan doğa havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan menderesler ve köyler, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kars'ın Selim ilçesinde son yağan kar ile birlikte beyaz örtüsünü giyen doğa adeta bahar ayında kış güzelliğini yaşatıyor. Selim ilçesinde kıvrıla kıvrıla akan mendereslerin ve çevresindeki köylerin havadan çekilen görüntüleri, doğanın eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.

Drone ile kaydedilen görüntülerde, karla kaplanan araziler ve köy evleri adeta bir masal diyarını andırıyor. Yer yer sisin de etkili olduğu manzaralar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Kars'ta kışın en güzel görüntülerinden biri olan karla kaplı menderesler, doğaseverleri ve fotoğrafçılık tutkunlarını bölgeye davet ediyor.