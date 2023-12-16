Kars\'ta Lavaş Gölü\'nün yüzeyi dondu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Lavaş Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu.

Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu bölgede, bazı göletler ve dereler buz tutmaya başladı.

Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü'nün de yüzeyi soğukların etkisiyle kısmen dondu.

İzmir'den bölgeye gelen Fatma Demir, AA muhabirine, beyaza bürünen doğanın cezbettiğini belirterek, "Burası karlı dağlar arasındaki bir göl ve bir kısmı donmuş durumda, burayı keşfetmek müthiş bir deneyimdi." dedi.

Lavaş Gölü ve kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen çevresi Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.