Kars\'ta Mevlana için Şeb-i Arus Paneli

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Kars'ta Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Şeb-i Arus" paneli düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezindeki panel, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin Kars için önemli olduğunu söyledi.

"Böyle bir şehirde, böyle bir manevi zatın huzurunda ve gölgesinde olduğumuz için kendimizi çok şanslı buluyorum." diyen Kapu, "Gerçekten bizim manevi koruyucumuz ve bu zatlar sayesindedir ki bu topraklar bin yıldan beridir İslam yurdu olarak tescil edildi ve ebediyete kadar inşallah böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ebu'l Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal da Anadolu'yu bir Türk İslam yurdu haline getiren büyük komutanların olduğunu anlattı.

Buraları manen fethe hazır hale getirenlerden birinin de Ebu-l Hasan Harakani olduğunu belirten Kartal, "Fakat bir de unutulan veya daha az hatırlanan Anadolu'yu İslam mayasıyla mayalandıran büyük hak dostları vardır. Mana Sultanları vardır. Çok şükür ki onlardan bir tanesi ve en önemlisi şu anda bizim yaşadığımız şehirde yaşıyor, Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri. Anadolu'nun daha bir Türk İslam yurdu haline gelmesinden 30-40 yıl önce buraya bir vesileyle gelip burada dergahını kurup, burada bütün insanlara açık sofralar kurup, onlara İslam'ın hoşgörüsünü anlatmış. Buraları Sultan Alparslan'ın fethinden önce manen fethe hazır hale getirmiştir. İşte o Mana Sultanı'nın çok etkilediği bir zat daha var ki o da Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri." diye konuştu.

Mevlana'nın hayatı hakkındaki video gösterimi ve ney dinletisinin sunulduğu panele, Kars Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.