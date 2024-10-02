Kars\'ta Modern Hayvan Pazarı Açıldı

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Tarım ve hayvancılığın önemli şehirlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kurulan modern canlı hayvan pazarı kapılarını besicilere açtı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, modern hayvan pazarının bölge hayvancılığı için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Kılıç, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların tesise sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Kapalı ve açık hayvan satış üniteleri olan, kafeterya ve gece ahırları bulunan hayvan pazarımıza herkesin ilgi göstermesi lazım. Hayvan alışverişini burada yaparak ilçenin ekonomisine katkı sağlayalım. Bizler, kaymakamlık, belediye olarak her türlü katkıyı veriyoruz. Besicilerimizin bu modern tesisimize sahip çıkmasını canlandırmasını istiyoruz." dedi.