Kars'ta Nadir Akciğer Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kars'ta Nadir Akciğer Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Öksürükle kan gelen Maynur Öğedik, bronşektazi tanısı sonrası kapalı akciğer ameliyatıyla iyileşti.

20.11.2024 12:17
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Kars'ta öksürükle ağzından kan gelen ve hastalığına teşhis konulamadığı için birçok doktora başvuran kadın, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde "bronşektazi" tanısı konulduktan sonra 4 saat süren kapalı akciğer ameliyatıyla iyileşti.

Öksürükle ağzından kan gelen 5 çocuk annesi 49 yaşındaki Maynur Öğedik, hastalığına çare bulunması için yaklaşık 6 ay birçok ilde doktor doktor gezdi.

Teşhis konulamadığı için tedavisine başlanamayan Öğedik, bir yakınının önerisiyle KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Güntuğ Batıhan'a başvurdu.

Yapılan tetkiklerde halk arasında akciğer çürümesi olarak bilinen "bronşektazi" tanısı konulan Öğedik, hastanede video yardımlı torakoskopik cerrahi yöntemiyle yapılan ve 4 saat süren kapalı akciğer ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

"Bu hastalığın tanısı gözden kaçabiliyor"

Doç. Dr. Güntuğ Batıhan, AA muhabirine, kentte birçok başarılı ameliyat yaptıklarını ve bunlardan bazılarının ender nitelikte olduğunu söyledi.

Hastanede nadir yapılan bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Batıhan, şöyle konuştu:

"Hastamız halk arasında akciğer çürümesi olarak bilinen ve tıp dilinde bronşektazi olarak isimlendirilen bir hastalıktan muzdaripti. Başka göğüs hastalıklarıyla karışması sebebiyle bu hastalığın tanısı tabii ki gözden kaçabiliyor, uzun süre tanı almadan hastalar doktor doktor dolaşabiliyor. Biz tanımızı koyduk, cerrahi kararı aldık ve başarılı bir kapalı ameliyatla sol akciğerin hasarlı olan üçte ikisinin çıkartılmasıyla gerçekleştirdiğimiz ameliyatla hastamız şifa buldu. Şu an herhangi bir kanaması yok, derlenme sürecinde, şu an biraz ameliyat sonrası tabii ki ağrıları var."

Batıhan, kapalı ameliyatın bazı avantajları olduğundan bahsederek, bu yöntemle yapılan operasyonlarda daha ufak kesilerle işlem yapıldığını dile getirdi.

"Kapalı ameliyat, her merkezde yapılan işlemler değil"

Kapalı ameliyatın hastaya konfor sağladığını vurgulayan Batıhan, "Bugün ikinci gün olmasına rağmen hastamız yürüyor, dolaşıyor, kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayabiliyor. Açık ameliyata göre nispeten daha az bir ağrısı var. Kapalı ameliyatımızın faydaları bunlar. Her merkezde yapılan işlemler değil, özellikle bu tarz enfeksiyon hastalıklarında genellikle açık ameliyat tercih edilebiliyor. Biz kapalı ameliyat gerçekleştirerek hastamıza şifa bulmasına yardımcı olduk." dedi.

Batıhan, hastayı 2-3 gün içinde taburcu edeceklerini dile getirdi.

Sağlığına kavuşan Maynur Öğedik de kendisini iyileştiren hastane ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kafkas Üniversitesi, Ameliyat, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, kars, Son Dakika

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