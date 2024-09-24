Kars\'ta Otelde Yangın: 10 Kişi Kurtarıldı

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Kars'ta 7 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Faikbey Caddesi'ndeki bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalan 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi kurtarıldı.

Yangında, 1'i yaralı, 9'u dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınanlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Belediye Başkanı Ötüken Senger ile Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Senger, Kars halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu öğrendik. Ekiplerimiz hemen müdahale etti, şükürler olsun can kaybımız yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz." dedi.

Valilik açıklaması

Valilikten yangınla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Faikbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma, temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen şahıslar, tedbir amaçlı olarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."?