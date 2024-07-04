Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi hayatını kaybetti, 6 koyun telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi hayatını kaybetti, 6 koyun telef oldu

Kars'ın Paşaçayır Mahallesi'nde polis memuru M.A'nın kullandığı otomobil, kara yolunda ilerleyen çiftçi Halis Kaya ve sürüsüne çarptı. Kazada Halis Kaya hayatını kaybederken, sürüdeki 6 koyun da telef oldu. Sürücü gözaltına alındı.

04.07.2024 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi hayatını kaybetti, 6 koyun telef oldu.

Paşaçayır Mahallesi'nden Kars yönüne giden polis memuru M.A'nın kullandığı 36 SB 357 plakalı otomobil, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı mevkisinde, kara yolunda ilerleyen 68 yaşındaki çiftçi Halis Kaya ve sürüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Halis Kaya, kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada sürüdeki 6 koyun da telef oldu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, önce sürüsüyle kara yolunda ilerleyen Halis Kaya'ya daha sonra koyunlara çarpan otomobilin, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Sürücü olaydan sonra gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Halis Kaya, Kars, Hayvan Hakları, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi hayatını kaybetti, 6 koyun telef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
00:27 Provokatörler yine sahnede ’’Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı’’ dediler, gerçek bambaşka çıktı Provokatörler yine sahnede! ''Yabancı uyruklu kişi, briketle polisi yaraladı'' dediler, gerçek bambaşka çıktı
00:20 Daha inşaat aşamasındaydı Yangın Şırnak Bölge Hastanesi’ni küle çevirdi Daha inşaat aşamasındaydı! Yangın Şırnak Bölge Hastanesi'ni küle çevirdi
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
19:53 Polis memurunun bayrak hassasiyeti büyük takdir topladı Polis memurunun bayrak hassasiyeti büyük takdir topladı
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 02:09:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi hayatını kaybetti, 6 koyun telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement