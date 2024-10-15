Kars\'ta Şap Aşılaması Başarıyla Devam Ediyor

Güncel

Kars'ta şap hastalığıyla mücadele için yürütülen çalışmalar kapsamında uygulanan yoğun aşı programıyla hayvan sağlığı güvence altına alındı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta, şap hastalığının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde 104 kişilik aşı ekibi oluşturuldu.

İl merkezinin yanı sıra köy, yayla ve meralara giden veteriner hekimler, büyükbaş hayvanları aşıladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, şap hastalığına karşı ekiplerin yoğun mücadele yürüttüğünü söyledi.

Kentin 566 bin büyükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu ifade eden Aydın, "Hayvan hasarlıklarıyla mücadele programı kapsamında bu sene hayvanlarımızı ilimizde 3 defa şap aşılamasıyla aşıladık. İlk defa bu sene baskın aşılamayla ilimizde bulunan tüm hayvanlara şap aşısı yaptık." dedi.

"Aktif şap hastalığı bulunmuyor"

Aydın, sonbahar aşılama dönemini 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını anlattı.

O tarihten bu yana 90 bin hayvana 3. doz aşı yaptıklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Yılbaşından bu yana da yaklaşık 900 bin şap aşısını büyükbaş hayvanlara uygulamış olduk. Aşılama programıyla bu sene ilimizde şu anda aktif şap hastalığı mihrakı bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan aşı faydasını gösterdi, şap hastalığı neredeyse hiç olmadı ve hayvan sağlığı konusunda da oldukça önemli bir başarı elde etmiş olduk."

Veteriner hekim Kaan Orhangazi ise 3. dönem aşı çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "İl genelinde 104 ekiple sahadayız, tüm köylerde görev yapmaktayız. 3. doz aşıyı 15 Kasım'a kadar bitirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ölçülü köyü muhtarı Kemal Altıalay, ekiplere teşekkür ederek köylerindeki tüm hayvanların aşılandığını söyledi.