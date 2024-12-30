Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına satranç turnuvası düzenlendi

Kars\'ta Sarıkamış şehitleri anısına satranç turnuvası düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

30.12.2024 17:16
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyon Sarıkamış Temsilcisi Salih Kamar koordinesinde, Sarıkamış Turizm Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen turnuvaya, 8-14 yaş grubundan 54 sporcu katıldı.

Turnuva sonunda kategorilerinde derece girenlere çeşitli ödüller verildi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, öğrencileri tebrik etti.

Kaymakam Aslantatar, Sarıkamış şehitleri adına düzenlenen turnuvayı çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Bu etkinliğin, fen ve matematik alanında çok ciddi faydalarını göreceksiniz. Bizim amacımız sizin gibi genç kardeşlerimizi iyi bir şekilde yetişmesini sağlamak. İnanıyorum ki okuldaki derslerinizde de başarı sağlayacaksınız. Bu etkinliği düzenleyen öğretmenlerimizi, sizleri ve velilerinizi tebrik ediyorum." dedi.

İl temsilcisi Salih Kamar da Kaymakam Aslantatar ve Belediye Başkanı Kılıç'a turnuvaya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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