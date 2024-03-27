Kars'ta TCDD Görevlileri Karla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Kars'ta TCDD Görevlileri Karla Mücadele Ediyor

Kars\'ta TCDD Görevlileri Karla Mücadele Ediyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turistik ve yük trenlerinin güvenli şekilde seyredebilmesi için TCDD görevlileri, demir yolunda biriken karları temizleyerek trenlerin güvenli geçişini sağlıyor. Özellikle Kars-Erzurum kesiminde yoğun mesai harcayan ekipler, yılın 6 ayı kar ve buzla mücadele ederek yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşmasını sağlıyor.

27.03.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turistik ve yük trenlerinin güvenli şekilde seyredebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlilerinin karla mücadelesi sürüyor.

Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunu kullanan yük trenlerinin sorunsuz şekilde seyretmesi için TCDD görevlileri, raylarda biriken karları temizliyor.

Son günlerde kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü ve demir yolunun geçtiği bölgeler karla kaplandı.

Demir yolundaki karları temizlemek için yılın yarısı zorlu hava koşulları ile mücadele eden görevliler, özellikle hattın Kars- Erzurum kesimindeki 217 kilometrelik bölümünde yoğun mesai harcıyor.

Hattın bu bölümünde yılın 6 ayı kar ve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, yük trenleri ile Doğu ve Turizm Ekspresi'ni kullanan yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşması için raylarda biriken karlar temizlemeyi sürdürüyor.

Kar püskürtme (rotatif) aracıyla gece gündüz demeden çalışan ekipler, özellikle Acısu, Handere, Topdağı bölgesinde hat güzergahını kar ve tipiden temizleyerek trenlerin güvenli geçişini sağlıyor.

Kaynak: AA

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