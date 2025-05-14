Kars'ta Traktör Selde Sürüklendi

Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir traktör sele kapıldı.

İlçeye bağlı Akçakale köyünde etkili olan sağanak ve dolu sele neden oldu.

Bu sırada dereyi geçmeye çalışan Murat Kalkan'ın kullandığı traktör, sele kapılarak bir süre sürüklendi.

Traktör çalılık bir alanda durdu, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Köylülerin çalışmasıyla traktör bulunduğu bölgeden kurtarıldı.