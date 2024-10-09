Kars\'ta Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

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Kars'ta, "uyuşturucu ticareti" suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak kent merkezinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. (49) yakalandı.

Ö.Ç emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.