Kars\'ta V-Notes ile Ameliyatlar Başladı

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde kullanılan, kesi olmadan gerçekleştirilen V-Notes cerrahi işlemiyle 22 hasta sağlığına kavuştu.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nde tüp bağlama, tüp, rahim ile yumurtalıktaki kistlerin alınması operasyonlarında V-Notes yöntemi uygulanıyor.

Yaklaşık 3 aydır rutin ve öncelikli olarak 22 kişiye uygulanan yöntemle vücudun doğal boşlukları kullanılarak yapılan operasyonlar sonucu herhangi bir kesi izi olmuyor, hasta günlük yaşam aktivitesine daha erken dönebiliyor.

V-Notes olarak adlandırılan karın duvarına kesi yapmadan, laparoskopik aletler eşliğinde vajinal yoldan gerçekleştirilen cerrahi yöntemle 22 hasta iyileşti.

" Türkiye'de kullanılmaya başlanan yeni bir yöntem"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Kolbaşı, AA muhabirine, V-Notes'in dünyada ve Türkiye'de kullanılmaya başlanan yeni bir yöntem olduğunu, çok az merkezde rutin olarak uygulandığını söyledi.

Bu teknikle iz, kesi, dikiş olmadan hastaların kısa sürede iyileştiğini ve konforlu bir ameliyat olduğunu ifade eden Kolbaşı, "Laparoskopik ameliyat normalde karın bölgesinde küçük delikler açılarak yapılır ama biz karın bölgesinde hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Hastanın vajinal yoldan doğal açıklığını kullanarak laparoskopik teknikle yapıyoruz. Doğal olarak hastada karın bölgesinde herhangi bir iz, kesi, dikiş bulunmuyor. Kozmetik olarak da en iyi sonuca ulaşabiliyoruz." dedi.

Kolbaşı, Harakani Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 3 aydır yapılan ameliyat için tüm ekipman ve altyapının olduğunu anlattı.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Şahin Kahramanca'nın desteğiyle ekipmanların tamamlandığını vurgulayan Kolbaşı, hemen hemen tüm ameliyatları bu teknikle yapabildiklerini belirtti.

"Ameliyattan sonra 12 saat takip edip, hastaları taburcu ediyoruz"

Bu yöntemin uygun olmadığı hastalarda karın bölgesinden laparoskopi yaptıklarını belirten Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Hastalar için oldukça konforlu, ağrısız ve çok kısa sürede taburcu olmalarını sağlayan bir teknik. Ameliyattan sonra 12 saat takip edip hastaları taburcu ediyoruz. Herhangi bir kesi olmadığı için de hastalar ağrısız konforlu kısa bir yatış süresiyle taburcu olabiliyorlar. Kars bölgesinde kadın hastalıkları ameliyatı olduğunda ilk tercihimiz V-Notes tekniği, bu tekniğin uygulanamadığı hastalarda karın bölgesinden laparoskopi ya da açık ameliyatlar tercih ediyoruz."

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ozan Odabaş da çevre illerden gelen hastalara Kars'ta bu yöntemle ameliyat seçeneği sunulduğunu söyledi.

Hastanın görüntüsünde bozulma olmadan gerçekleşen ameliyatın faydalarını aktaran Odabaş, "Ağrısı çok daha az, yatış süresi az, hastalar çok hızlı bir şekilde iyileşip gündelik hayatlarına geçebilmekteler. Iğdır ve Ardahan gibi çevre illerden hastalar bize yönlendiriliyor." diye konuştu.