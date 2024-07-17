Kars'ta yalnız yaşayan 82 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
İstasyon Mahallesi Ünal Özgödek Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşayan İbrahim Aydın'ın evinden koku alan komşuları, durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık, polis, itfaiye ve Kargaz ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kapısı açılan evde Aydın, yatağında hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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