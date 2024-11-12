Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece başlayan ve etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Kars- Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle hasarlı zincirleme trafik kazaları meydana geldi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, Kars Harakani Havalimanı'na 09.40'ta inmesi planlanan İstanbul-Kars uçak seferi, yoğun sis nedeniyle 14.00'e ertelendi.
Öte yandan soğu hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Yoğun Sis ve Soğuk Hava - Son Dakika
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