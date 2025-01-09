Kars'taki Tilkiler Yiyecek Arayışında

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Kars'ta aç kalan tilkiler karlı arazide yiyecek arıyor

KARS - Kars'ta son yağan kar ile birlikte araziler beyaza bürünürken, kızıl tilkilerinde yiyecek bulma mesaisi başladı.

Kars'ın Susuz ilçesinde tilkiler, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tarım arazilerinin karla ile kaplanmasıyla yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor. Kars-Selim- Sarıkamış karayoluna kadar gelen kızıl tilkiler, yanlarından geçen araçlara aldırış etmeden karlı arazide yiyecek arıyor.

Kızıl tilkilerin kar altında yiyecek aramaları kameralara yansıdı. Gün boyu yiyecek bulmak içen arazilerde dolaşan tilkiler daha sonra gözlerden kayboldu. Tilkilerin yiyecek araması kameralara yansıdı.