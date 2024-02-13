Kars'ta buz sarkıtları kırılıyor, Sarıkamış'ta kar ve buz kütleleri taşınıyor - Son Dakika
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Kars'ta buz sarkıtları kırılıyor, Sarıkamış'ta kar ve buz kütleleri taşınıyor

Kars\'ta buz sarkıtları kırılıyor, Sarıkamış\'ta kar ve buz kütleleri taşınıyor

Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiyeciler tarafından kırılıyor, Sarıkamış ilçesinde ise biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla taşınıyor. Sarıkamış Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken kar ve buz yığınlarını kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışındaki boş alanlara döküyor. Kars Belediyesi ekipleri ise çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırarak kaldırıyor.

13.02.2024 10:37
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Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiyeciler tarafından kırılıyor, Sarıkamış ilçesinde de biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla taşınıyor.

Sarıkamış Belediyesinin karla mücadele çalışması yürüten ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken kar ve buz yığınlarını kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışındaki boş alanlara döküyor.

Belediye Başkanı Serdar Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde kar temizliği başlattıklarını söyledi.

Karın erimesiyle buzlanmanın meydana geldiğini belirten Kılıç, "Özellikle çarşı içinde kaldırım ve yollarda, bina çatılarından düşen kar kütleleri ve eriyen kar suları nedeniyle buzlanma oldu. Vatandaşlarımızın güvenle yürümeleri ve araç trafiğinin sağlıklı olması açısından çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalar esnasında vatandaşlarımızdan ricamız, yollara araçlarını park etmesinler." ifadelerini kullandı.

İlçe sakinleri de ev ve iş yerlerinin çatılarındaki karları temizliyor.

Kars Belediyesi ekipleri de bir taraftan karla mücadeleyi sürdürürken çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiyeciler tarafından kırılarak kaldırılıyor.

Kaynak: AA

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