Karşıyaka Belediye Başkanı Esnafla Bir Araya Geldi

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(İZMİR)- Pazar yerlerindeki ihtiyaç ve eksiklikleri esnaftan dinleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Esnafımızın iş birliği bizim için çok değerli. Gerekli düzenlemeleri yapacak, halkımıza en iyi şekilde hizmet sunacağız" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, Yönetim Kurulu üyeleri ve pazarcı esnafı ile belediyede bir araya geldi. Karşıyaka Belediye Meclisi Esnaf ve Pazar Yerleri Komisyonu Başkanı Mithat Salepçioğlu'nun da katıldığı görüşmede, Karşıyaka'da çalışan pazarcıların yaşadığı sorunlar konuşuldu.

Vatandaşlara daha güvenli, sağlıklı ve konforlu şartlarda hizmet verebilmek adına, pazar yerlerinde yapılabilecek iyileştirmeler değerlendirildi. Karşıyaka Belediyesi, Belediye Meclisi Esnaf ve Pazar Yerleri Komisyonu ile İzmir Pazarcılar Esnaf Odası'nın ortak çalışmalarıyla çözüm önerileri ele alındı. Bostanlı Pazar Yeri'ndeki teknik ve altyapı sorunlarının giderilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Pazarcılar, hijyen ve düzen konusunda daha fazla özen göstereceklerini de belirtti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Hem halkımıza hem de esnafımıza daha çağdaş, güvenli ve huzurlu şartlar sunmak için pazar yerlerindeki sorunları çözmeye kararlıyız. Kanunlar çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapacak ve pazar yerlerimizi daha konforlu hale getireceğiz. Esnafımızın görüş ve talepleri bizim için çok değerli. İş birlikleri için İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen'e, Yönetim Kurulu üyelerine esnafımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.