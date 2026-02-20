Karşıyaka'da İlk İftar Sofrası Cumhuriyet Mahallesi'nde Kuruldu

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftar organizasyonunda Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu'nda bir araya getirdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ramazan'ın bereketini paylaşıp Karşıyaka dayanışmasını büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturmayı amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, yılın ilk iftar programını Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Başkan Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğindeki iftara; Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, Latife Hanım Mahallesi Muhtarı Levent Bozkurt, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Dualar edildi, oruçlar yan yana açıldı

Hoca Yusuf Işık'ın yaptırdığı duanın ardından okunan ezanla birlikte oruçlarını açan vatandaşlar, dayanışmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. İftar sonrasında ise kurulan perdede Hakan Fidan'ın hayat verdiği Hacivat ve Karagöz geleneksel gölge oyunu sergilendi.

"Bu sofra hepimizin"

Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan ve masaları tek tek gezerek mahalle sakinleriyle sohbet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şunları söyledi:

"Ramazan ayı; paylaşımın, sabrın, rahmetin ve bereketin en güzel temsilidir. Bu anlamlı günlerde, vatandaşlarımızla bir arada olmak ve aynı sofrayı paylaşmak benim için en büyük mutluluk. Kurduğumuz bu bereket sofrası, aramızdaki gönül bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. İftarımıza gelen, bu güzel atmosferi bizimle paylaşan tüm mahalle sakinlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hepimizin kalbinden geçen güzel duaların kabul olmasını diliyorum. Dayanışmamızı ve birliğimizi büyütmek adına ay boyunca ilçemizin dört bir yanında düzenleyeceğimiz iftar buluşmalarına vatandaşlarımızı bekliyorum."

Karşıyaka Belediyesi'nin iftar programı, önümüzdeki günlerde de farklı noktalarda Karşıyakalıları buluşturmaya devam edecek. Bu akşamki buluşma (20 Şubat Cuma) Şemikler Mahallesi 6294 Sokak'ta (Mimoza Parkı yanı) gerçekleştirilecek.