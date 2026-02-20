Karşıyaka'da İlk İftar Sofrası Cumhuriyet Mahallesi'nde Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'da İlk İftar Sofrası Cumhuriyet Mahallesi'nde Kuruldu

20.02.2026 13:47  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftar organizasyonunu Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Başkan Yıldız Ünsal, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftar organizasyonunda Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu'nda bir araya getirdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ramazan'ın bereketini paylaşıp Karşıyaka dayanışmasını büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturmayı amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, yılın ilk iftar programını Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Başkan Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğindeki iftara; Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, Latife Hanım Mahallesi Muhtarı Levent Bozkurt, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Dualar edildi, oruçlar yan yana açıldı

Hoca Yusuf Işık'ın yaptırdığı duanın ardından okunan ezanla birlikte oruçlarını açan vatandaşlar, dayanışmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. İftar sonrasında ise kurulan perdede Hakan Fidan'ın hayat verdiği Hacivat ve Karagöz geleneksel gölge oyunu sergilendi.

"Bu sofra hepimizin"

Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan ve masaları tek tek gezerek mahalle sakinleriyle sohbet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şunları söyledi:

"Ramazan ayı; paylaşımın, sabrın, rahmetin ve bereketin en güzel temsilidir. Bu anlamlı günlerde, vatandaşlarımızla bir arada olmak ve aynı sofrayı paylaşmak benim için en büyük mutluluk. Kurduğumuz bu bereket sofrası, aramızdaki gönül bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. İftarımıza gelen, bu güzel atmosferi bizimle paylaşan tüm mahalle sakinlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hepimizin kalbinden geçen güzel duaların kabul olmasını diliyorum. Dayanışmamızı ve birliğimizi büyütmek adına ay boyunca ilçemizin dört bir yanında düzenleyeceğimiz iftar buluşmalarına vatandaşlarımızı bekliyorum."

Karşıyaka Belediyesi'nin iftar programı, önümüzdeki günlerde de farklı noktalarda Karşıyakalıları buluşturmaya devam edecek. Bu akşamki buluşma (20 Şubat Cuma) Şemikler Mahallesi 6294 Sokak'ta (Mimoza Parkı yanı) gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Mahallesi, Yerel Haberler, Karşıyaka, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da İlk İftar Sofrası Cumhuriyet Mahallesi'nde Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:03:55. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da İlk İftar Sofrası Cumhuriyet Mahallesi'nde Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.