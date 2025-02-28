Karşıyaka'da 'Askıda Pide' Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Karşıyaka'da 'Askıda Pide' Kampanyası Başlatıldı

Ramazan ayında dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Fırıncılar Esnaf Odası'nın 'Askıda Pide' kampanyası duyuruldu. İhtiyaç sahiplerine destek vermek için fırınlar aracılığıyla pide bağışları kabul edilecek.

28.02.2025 15:26
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(İZMİR) - Ramazan ayında dayanışma ve paylaşma ruhunu güçlendirmek için iş birliği yapan Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, 'Askıda Pide' kampanyasını başlatıyor. İlçedeki tüm fırınların dahil olacağı uygulamaya destek çağrısı yapan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bu anlamlı günlerde dayanışmamızı büyütelim, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayalım" dedi.

Dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten Karşıyaka Belediyesi, 'Askıda Pide' uygulaması başlatmak üzere İzmir Fırıncılar Esnaf Odası ile iş birliği yaptı.

Ramazan ayı boyunca devam edecek uygulamaya, Karşıyaka'da bulunan 69 fırının tamamı dahil olacak. Hayırsever vatandaşlar fırınlara giderek ihtiyaç sahipleri için pide bağışında bulunabilecek. Askıya bırakılacak pideler, dar gelirli vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Başkan Ünsal, projeye ilişkin, "Karşıyaka her zaman dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin kenti olmuştur. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın iftar sofralarında sıcak bir pide eksik olmasın istiyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle fırınlarda bırakılan pideler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak ve bu dayanışma Karşıyaka'da kimseyi yalnız bırakmayacak. Bu kampanyaya katkı sunan tüm vatandaşlarımıza, fırıncı esnafımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm Karşıyakalıları bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı ise "Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularının güçlendiği Ramazan ayında, ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa destek vermek istedik. 'Çorbada benim de tuzum olsun' diyen herkesin katkısını bekliyoruz. Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkanımız Yıldız Ünsal'a iş birliği için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da 'Askıda Pide' Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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