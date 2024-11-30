Salon: TOFAŞ Spor Salonu
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Bursaspor Yörsan: Brown 11, Michineau 13, Grantham 9, Sharma 10, Sarper David Mutaf 14, Pipes 6, Ömer Utku Al 2, Gavrilovic 2, Berkay Candan 3,
Karşıyaka: McCollum 13, James 13, Boutsiele 8, Jefferson 17, Kenan Sipahi 6, Russell 8, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı, Dermott, Muhsin Yaşar 11
1. periyot: 24-17
Devre: 39-38
3. periyot: 50-53
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 76-70 mağlup etti.
Son Dakika › Güncel › Karşıyaka Deplasmanda Kazandı - Son Dakika
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