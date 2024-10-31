Kartal Belediyesi İşçileri Greve Gitti - Son Dakika
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Kartal Belediyesi İşçileri Greve Gitti

Kartal Belediyesi İşçileri Greve Gitti

Kartal Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesinin sonucusuz kalması üzerine grev başlattı.

31.10.2024 14:10
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Murat SOLAK/ İSTANBUL, -KARTAL Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine grev kararı aldı. 2 gündür devam eden iş bırakma eyleminde çalışanlar belediye önünde toplanarak haklarının verilmesini istedi.

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş A.Ş. işçileri, temmuz ayından buyana görüşülen toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine dün grev kararı aldı. 2 gündür devam eden iş bırakma eyleminde işçiler, belediye binasının otoparkında toplanarak duvarlara ve belediye binasına 'Bu iş yerinde grev var', 'Mücadelemiz yaşanılabilir bir ücret için' ve 'Tüm işverenler birleşseler de işçiler kazanacak' yazılı pankartlar astı.

'İŞÇİLERİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM'

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nde beden eğitimi öğretmenliği yapan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Temmuz ayından itibaren işveren ve işçiler arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. İşveren, işçilerin beklediği ücretlere yaklaşmadı. Ekonomik şartlar belli ortada. Yüzde 15'lik zam teklifi kabul edilmedi, edilemezdi. Açlık sınırının altında kalan bir ücret var. İnsanlar hak ettiğini ve alın terinin karşılığını almak istiyor. Bugün grevin ikinci günü. 15 gün önce grev kararı asılmıştı. Bu süre zarfında bir gelişme olmayınca işçiler greve çıktı. Sonuç alınana kadar grev kararından vazgeçmeyecekler. 1 Temmuz'dan bu tarihe kadar 9 kez görüşüldü, sonuç alınamadı. İşveren tarafında da bir görüşme talebi yok. Sendika temsilcileri bekliyor, bugün yarın bir görüşme olabilir. Kısa sürede sonuçlanması gerekiyor. İşçilerin canına tak etmiş durumda. İşçilerin talepleri karşılana kadar bende arkalarındayım ve sonuna kadar destekliyorum' dedi.

Kaynak: DHA

Kartal Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi İşçileri Greve Gitti - Son Dakika

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