Kartal Belediyesi, LGS Sınavında Öğrencilere Destek Oluyor

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava giren öğrencilere ve ailelerine destek olmak amacıyla ilçedeki sınav merkezlerinin önlerinde stantlar kurdu. Stantlarda, sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler ve velilerine su ve hijyen ürünleri ikram edildi.

Ortaokuldan mezun olarak liseye adım atacak öğrencilerin sınav heyecanına ortak olan Kartal Belediyesi ekipleri, gölgelik alanlarda velilerin de sınav sürecini daha rahat geçirmelerini sağladı. İlçenin farklı mahallelerinde bulunan 10 okulun önünde kurulan stantlarda, sınav saatine kadar öğrencilere moral verilirken; sınav süresince velilere ikramlar devam etti.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Çocuklarımızın hayatlarında önemli bir eşik olan bu günde onların yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk. Hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin bu süreci daha rahat geçirmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.