Kartal Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Eşitliğin Yanında Şiddetin Karşısındayız" isimli bir panel düzenleyecek.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün girişimiyle 25 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek "Eşitliğin Yanında Şiddetin Karşısındayız" panelinde; gazeteci, haber sunucusu, televizyon programcısı, iletişim ve siyaset bilimci ve eğitmen Sedef Kabaş ile araştırmacı-yazar ve akademisyen Elfin Tataroğlu konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik alanında bir de sergi düzenlenecek. "100 Kadın, 100 Yarım Kalan Hayat Anma" isimli sergide yıllardır hafızalara kazınan ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembolü haline gelen kadınların yanı sıra 2024 yılında yaşamdan koparılan kadınların anısına hayat hikayeleri ve fotoğrafları sergilenecek. Anma kapsamında sergi alanına karanfil bırakılacak.

Günün bir diğer etkinliğini ise Kartal Belediyesi Sanat Akademisi üstlenecek. "El Ele Vererek Birlikte Güçlüyüz" temasıyla ressam Murat Havan ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nin kız öğrencileri, "Şiddetsiz Görü" adını taşıyan canlı bir resim performansı gerçekleştirecek.