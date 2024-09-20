Kartal'da Öğrencilere Seminerler Düzenlendi - Son Dakika
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Kartal'da Öğrencilere Seminerler Düzenlendi

Kartal\'da Öğrencilere Seminerler Düzenlendi

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2024 – 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere ve velilerine yönelik eğitim programı düzenledi.

20.09.2024 16:45  Güncelleme: 16:56
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2024 – 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere ve velilerine yönelik eğitim programı düzenledi.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün bugüne kadar Öğretmen Zekeriya Güçer, Hesna Gündeş ve Emine ve Hasan Aytaçman İlkokulu'nda gerçekleştirilen seminerlerin sonuncusu Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz İlkokulu'nda yapıldı. Psikolojik Danışman Selin Çaylı'nın 'Okula Uyum Süreci Veli Bilgilendirme Semineri' ile Diyetisyen Dilber Kübra Şimşek'in gerçekleştirdiği 'Okul Çağı Çocuklarında Sağlıklı Beslenme Semineri' sunumları yapıldı.

Seminerde, Psikolojik Danışman Selin Çaylı, çocukların okula uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı ve velilerin sorularını yanıtladı. Ardından Diyetisyen Dilber Kübra Şimşek, okul çağı çocuklarının beslenme düzeni ve sağlıklı alışkanlıklar kazanması üzerine bilgiler aktardı. Gerçekleştirilen son seminere katılan Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, katkılarından dolayı hem okul yönetimine hem de öğrenci velilerine teşekkür etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in eğitime yönelik projeleri ve bu alandaki adımları desteklediğini kaydeden Karacan, Kartal'da kadınlara yönelik faaliyet ve projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

İlkokuldaki seminerin ardından Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün faaliyete geçirdiği El Yapımı Çanta Atölyesi'ni ziyaret eden Deniz Karacan, burada kadınlarla bir araya geldi. Eğitmenlerin yardımıyla üretmeye devam eden kadınlarla sohbet eden Karacan, kadın meclisinin de yakında faaliyet göstereceğini belirterek kursiyer kadınları kadın meclisine katılmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

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