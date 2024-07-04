Kartal'da kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da kaza: 3 kişi yaralandı

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Kartal'da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

04.07.2024 06:27
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Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç önce bariyerlere ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilyolunda seyir halinde olan Hasan K.'nin kullandığı 28 TE 208 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen hafif ticari araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kartal\'da kaza: 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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