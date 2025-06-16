Kartal'da Meslek Tanıtım Günü Düzenlendi

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle, Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar'da "Meslek Tanıtım Günü" düzenlendi. Alanlarında uzman isimlerin gençlerle bir araya geldiği etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Kartal Belediyesi ve TMMOB iş birliğiyle düzenlenen "Meslek Tanıtım Günü"nde mühendislik ve mimarlık alanlarından uzmanlar gençlerle buluştu.

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş da Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına etkinliğe katılarak öğrenci ve velilerle birlikte programı takip etti.

Gençler meslek temsilcileriyle birebir buluştu

Üniversite tercih dönemindeki lise öğrencileri ile mesleki farkındalık kazanan ortaokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, altı farklı meslek grubundan uzmanlar, kendi alanlarıyla ilgili bilgi vererek deneyimlerini paylaştı. Öğrenciler ve veliler, merak ettikleri konulara doğrudan yanıt alma fırsatı yakaladı.

Etkinlikte konuşan Özgön, gençlerin meslek seçimi sürecinde doğru bilgiyle buluşmasının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kartal'da gençlerin eğitimine büyük önem veriyoruz"

"Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde Kartal'da gençlerin eğitimine ve gelişimine büyük önem veriyoruz. Makina Hangar, sadece teknik altyapısıyla değil, sunduğu bu tür programlarla da eğitime katkı sunan önemli bir merkezdir. Öğrencilerin, meslek temsilcileriyle doğrudan iletişim kurmaları; kariyer yolculuklarında daha bilinçli adımlar atmalarını sağlayacaktır. Katkı sunan tüm kurum ve katılımcılara teşekkür ediyorum."

Uzmanlar, alanlarında bilgilendirme yaptı

Etkinlikte ilk sözü Elektrik Elektronik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Daşdemir aldı. Daşdemir, mühendisliğin alt dallarını detaylı biçimde anlatarak gelen soruları yanıtladı. Ardından sahneye çıkan Endüstri Mühendisi Şeref Parlak, üretim süreçlerinden organizasyon yapısına kadar pek çok konuda bilgi verdi.

Mimar Özge Çabuk Aslandoğmuş ve Mimar Celal Çalışkan ise mesleğin yaratıcı yönlerini ve mimarlık eğitiminin dinamiklerini paylaştı.

Bilgisayar Mühendisi Mehmet Gürol Çay, yapay zeka ve yazılım dünyasındaki gelişmeleri aktararak gençlerin ilgisini çeken konulara değindi.

İnşaat Mühendisi Onur Batman ise özellikle deprem gerçeğine dikkati çekerek, yapı güvenliği konusunda konuştu.

Programın son konuşmacısı olan Makine Mühendisi Serdar Turan da makine mühendisliğinin sanayiyle ilişkisini ve gençler için sunduğu fırsatları detaylandırdı.