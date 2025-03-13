Kartal'da Metruk Binada Yangın

İstanbul Kartal'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yukarı Mahalle Doğan Sokak'ta bulunan 6 katlı metruk binanın beşinci ve altıncı katlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın binanın çatı katını da sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı binanın bitişiğinde bulunan ve lojman olduğu öğrenilen apartmanda oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevlerin yan binalara sıçramaması için ekipler merdiven yardımıyla iki binaya su püskürttü.

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin yardımıyla yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Mahalle sakinlerinin yangının başladığı anda metruk binadan üç kişinin dışarı çıktığını ve olay yerinden koşarak kaçtığını iddia etmesi üzerine polis ekipleri çevrede bir süre çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.