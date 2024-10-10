Kartal'da Robotik Otomasyon Çözümleri Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal'da Robotik Otomasyon Çözümleri Programı Başladı

Kartal Belediyesi ve çeşitli kurumların işbirliğiyle düzenlenen Robotik Otomasyon Çözümleri Programı, 450 firmanın katılımıyla başladı. Etkinlikte robotik otomasyonun verimliliği, maliyet avantajları ve teknolojinin geleceği üzerine oturumlar gerçekleştiriliyor.

10.10.2024 11:09  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, Hannover Fairs Turkey ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) işbirliğiyle düzenlenen Robotik Otomasyon Çözümleri Programı, Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makine Hangar'da başladı. Etkinlik, 9 ana sektörden 450 firmanın buluşma noktası oldu.

10 Ekim'e kadar devam edecek olan organizasyona ilk gününde iki binden fazla ziyaretçi katıldı. Katılımcılar etkinlikte, robotik otomasyonun sunduğu verimlilik, maliyet avantajları, inovasyonun rolü ve teknolojinin geleceği üzerine düzenlenen oturumlarda, fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

Robotik otomasyonun iş gücüne getirdiği yenilikler ve maliyet avantajları, öne çıkan konular arasında yer aldı. İlk iki günde büyük ilgi gören etkinlikte 50'den fazla uzman konuşmacı yer alarak; endüstriyel dönüşüm, insan ve makine etkileşimi, yeni teknolojiler ve sektördeki fırsatlar üzerine  sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcı firmalar, çeşitli sektörlerdeki robotik çözümleri sergileyerek iş dünyasındaki yenilikleri tanıtma fırsatı buldu.

Yerli ve yabancı firmaların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, iş ağlarını genişletmek isteyen firmalar için önemli bir platform oldu. Paneller ve oturumlar aracılığı ile katılımcılara endüstriyel otomasyonun bugünü ve geleceği hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Robotik Otomasyon Çözümleri Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:58 DEM Parti’nin olmazsa olmaz bir şartı var Bahçeli’nin ’’yumuşama’’ açılımı başlamadan bitebilir DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin ''yumuşama'' açılımı başlamadan bitebilir
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
10:26 Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam Merih Demiral’dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Merih Demiral'dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:09:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da Robotik Otomasyon Çözümleri Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.