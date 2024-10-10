Kartal'da Robotik Otomasyon Çözümleri Programı Başladı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, Hannover Fairs Turkey ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) işbirliğiyle düzenlenen Robotik Otomasyon Çözümleri Programı, Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makine Hangar'da başladı. Etkinlik, 9 ana sektörden 450 firmanın buluşma noktası oldu.

10 Ekim'e kadar devam edecek olan organizasyona ilk gününde iki binden fazla ziyaretçi katıldı. Katılımcılar etkinlikte, robotik otomasyonun sunduğu verimlilik, maliyet avantajları, inovasyonun rolü ve teknolojinin geleceği üzerine düzenlenen oturumlarda, fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

Robotik otomasyonun iş gücüne getirdiği yenilikler ve maliyet avantajları, öne çıkan konular arasında yer aldı. İlk iki günde büyük ilgi gören etkinlikte 50'den fazla uzman konuşmacı yer alarak; endüstriyel dönüşüm, insan ve makine etkileşimi, yeni teknolojiler ve sektördeki fırsatlar üzerine sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcı firmalar, çeşitli sektörlerdeki robotik çözümleri sergileyerek iş dünyasındaki yenilikleri tanıtma fırsatı buldu.

Yerli ve yabancı firmaların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, iş ağlarını genişletmek isteyen firmalar için önemli bir platform oldu. Paneller ve oturumlar aracılığı ile katılımcılara endüstriyel otomasyonun bugünü ve geleceği hakkında bilgiler verildi.