Kartal'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Kişiyle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Kişiyle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı

Kartal\'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Kişiyle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı

Kartal'da bir kişinin sokakta silahla ateş edilerek öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adliyeye sevk edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı mahallede çalışma yaparak şüphelileri yakaladı. Olay yerinde maktule ait olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve kovanlar bulundu. Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirlendi. Ayrıca, firari şüphelilerden biri evinde gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 36 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

04.03.2024 13:37  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da bir kişinin sokakta silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Orhantepe Mahallesi'nde 21 Kasım 2023'te silahla ateş edilen Yavuz Pahsa'nın (27) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

Şüphelilerin, sokakta Yusuf Pahsa'ya ateş ettikten sonra motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı anlaşılırken olay yerinde de maktule ait olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile 22 kovan bulundu.

Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiğini belirleyen ekipler, şüphelilerden M.Y.K. (25) ve A.A.A'yı (22) Trabzon ve Sakarya'da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Firari şüphelilerden Yusuf A. da (21) Kartal'daki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 36 fişek ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranmaları olduğu anlaşılan 4 kişi ise polis merkezine teslim edildi.

Şüpheli Yusuf A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Adliye, Cinayet, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Kişiyle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çankırı'da Akyel Şenliği Baharın Gelişini Kutladı
    14:51 Çankırı'da Akyel Şenliği Baharın Gelişini Kutladı

    Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde, geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan 'Akyel Şenliği' ile baharın gelişi kutlandı. Cemrenin toprağa düşmesi ve karın erimesiyle birlikte köy sakinleri, mezarlıkları ziyaret ederek yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen şenliğe İstanbul, Ankara ve İzmir'den de katılım oldu. Köy muhtarı ve katılımcılar, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu etkinliği kutladı.

  • Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu 'Yürek Yakan Şarkılar' Konseri
    14:50 Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu 'Yürek Yakan Şarkılar' Konseri

    Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu tarafından verilen 'Yürek Yakan Şarkılar' adlı konserde Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Konservatuvar müjdesi verdi.

  • Niğde'de 2 Milyon 300 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
    14:50 Niğde'de 2 Milyon 300 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

    Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aracın ses sistemine zulalanmış halde piyasa değeri 2 milyon 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 10 kilo 398 gram uyuşturucu madde ve 21 bin 484 adet hap bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

  • 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saati güncellendi
    14:48 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saati güncellendi

    Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinin güncellendiğini duyurdu. Maç, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

  • Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü Deprem Haftası kapsamında okulda tatbikat düzenledi
    14:47 Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü Deprem Haftası kapsamında okulda tatbikat düzenledi

    Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü, Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir ortaokulda afet deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Depremlerde kayıpların önlenmesi için kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların da tedbirler alması gerektiği vurgulandı.

  • SEDAŞ, olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu
    14:44 SEDAŞ, olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu

    Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu. Şirket, AFAD koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayan ekip ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarına hızla müdahale etmeyi amaçlıyor.

  • Kayseri'de Hüseyin Arslan: Mehdi değilim, hayatıma devam ediyorum
    14:44 Kayseri'de Hüseyin Arslan: Mehdi değilim, hayatıma devam ediyorum

    Kayseri'de Hüseyin Arslan, boşandığı eşinin kendisine 'mehdi' yakıştırması yaptığını ancak mehdilikle ilgisinin olmadığını söyledi. Arslan, hayatına beyaz bir sayfa açarak normal bir Müslüman gibi yaşamaya devam ettiğini belirtti. Eski eşinin söylemleri nedeniyle bazı sorunlar yaşadığını ve dövme yaptırdığını ifade eden Arslan, şu anda dövmeleri temizletip hayatında yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığını dile getirdi.

  • Esenyurt'ta iplik yüklü kamyon park halindeki araçların üzerine devrildi
    14:43 Esenyurt'ta iplik yüklü kamyon park halindeki araçların üzerine devrildi

    Esenyurt'ta, Aydın G. yönetimindeki iplik yüklü kamyon, park halindeki araçların üzerine devrildi. Kazada 4 araçta hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.


14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:46 İstanbul’daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası’na satıldı İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı
12:59 Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3’er bin lira almış Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3'er bin lira almış
14:43 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat’ta trafik kazası geçirdi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat'ta trafik kazası geçirdi
14:23 Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki müstehcen sahnesi hakkında konuştu Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki müstehcen sahnesi hakkında konuştu
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:17 Nürnberg’li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı Nürnberg'li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
11:42 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ile Ali Koç birlikte eğlendi Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi
11:11 Fiyatını duyanlar inanamıyor Erman Toroğlu’nun ceketi gündem oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu
11:03 İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 14:53:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Kişiyle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement