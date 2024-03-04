Kartal\'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Kişiyle İlgili 2 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de Hüseyin Arslan: Mehdi değilim, hayatıma devam ediyorum

Kayseri'de Hüseyin Arslan, boşandığı eşinin kendisine 'mehdi' yakıştırması yaptığını ancak mehdilikle ilgisinin olmadığını söyledi. Arslan, hayatına beyaz bir sayfa açarak normal bir Müslüman gibi yaşamaya devam ettiğini belirtti. Eski eşinin söylemleri nedeniyle bazı sorunlar yaşadığını ve dövme yaptırdığını ifade eden Arslan, şu anda dövmeleri temizletip hayatında yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığını dile getirdi.