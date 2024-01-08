Kartalkaya'da kar yağışı başladı

BOLU - Bolu'nun 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Yapay kar takviyesi ile birlikte kayak pistlerinde ise kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.