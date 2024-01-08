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Kartalkaya'da kar yağışı başladı - Son Dakika
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Kartalkaya'da kar yağışı başladı

Bolu'nun 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, kayak pistlerinde ise kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kartalkaya\'da kar yağışı başladı
08.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:08
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Kartalkaya'da kar yağışı başladı

BOLU - Bolu'nun 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Yapay kar takviyesi ile birlikte kayak pistlerinde ise kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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