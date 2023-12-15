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Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Bolu Kartalkaya'da, kayak sezonu açıldı. Pistlerdeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kayak tutkunları yılın ilk kayağını yapmanın keyfini çıkardı.

Kartalkaya\'da kayak sezonu açıldı
15.12.2023 - 16:35,  Güncelleme: 16:38
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BOLU Kartalkaya'da, kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı pistlerde, kayak tutkunları ilk günün keyfini çıkardı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da, 15 Aralık itibarıyla kayak sezonu açıldı. Kayak merkezinde yapay kar makinelerinin de desteğiyle pistlerdeki kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklıklarının düştüğü, özelikle gece saatlerinde devreye giren yapay kar makineleri ile pistler, kayağa uygun hale getirildi. Kayak sezonunun başlaması ile kayak tutkunları Kartalkaya'ya gelerek, karla kaplı pistlerde yılın ilk kayağını yapmanın keyfini çıkardı. Telesiyejlerle zirveye çıkan kayakseverler tepelerden hızla kayarak, kayak ve snowboard yaptı. Kayak merkezindeki 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, yapay kar makineleriyle pistlerin hazır hale getirildiğini belirterek, Kayak sezonumuzu bugün itibarıyla açtık. Kayak tutkunlarının memnuniyeti açısından gece saatlerinde yapay kar makinelerini çalıştırarak, pistleri karla dolduruyoruz. Şu an rezervasyonlar çok iyi, yoğun bir talep var. Hafta sonu beklenen kar yağışı ile diğer pistlerimizi de açmayı planlıyoruz dedi.

Kaynak: DHA
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