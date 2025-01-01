Kartalkaya'da Meşaleli Yılbaşı Şöleni

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Kartalkaya'da meşaleli şölen

BOLU - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşı gecesi meşalelerle kayak gösterisi yapıldı.

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da yılbaşı gecesi şölen hazırlandı. 5 otel ve 2 bin yatak kapasitesine sahip Kartalkaya'da yeni yılı karşılayan tatilciler, yılbaşı gecesini eğlenerek geçirdi. Yeni yıla girilmesiyle birlikte gece saatlerinde 18 özel kayak eğitmeni, ellerindeki meşalelerle pistte kayak gösterisi yaptı. Kutlama havai fişek gösterileri ile devam etti. O anlar dron ile havadan görüntülendi.