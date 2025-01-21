Kartalkaya'da Otel Yangını

(BOLU) - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde bir otelde çıkan yangın sonucu otelde kalanların tahliye edildiği yaralıların olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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