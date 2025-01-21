Kartalkaya'da Otel Yangını

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangına ilişkin, "İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten korusun."