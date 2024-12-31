Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yılbaşı Yoğunluğu - Son Dakika
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yılbaşı Yoğunluğu

Kartalkaya Kayak Merkezi\'nde Yılbaşı Yoğunluğu

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi, yılbaşını karşılamak isteyen tatilcilerle doldu. Yüzde 90 doluluk oranına ulaşan oteller, kayak severlere eğlenceli etkinlikler sundu ve güneşli havada kayak yapmanın keyfi çıkarıldı.

31.12.2024 15:34  Güncelleme: 15:37
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BOLU'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezi Kartalkaya'da yılbaşını karşılamak isteyenler otelleri doldurdu. Kayak tutkunları güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otellerde yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. 5 otel ve 2 bin yatak kapasitesine sahip Kartalkaya'da, yeni yılı karşılamak isteyen tatilciler için yılbaşı gecesinde otellerde eğlence programları hazırlandı. Otelleri dolduran tatilciler, kayak merkezinde güneşin de yüzünü göstermesiyle birlikte pistleri doldurdu. Kayakseverler pistlerde karla kaplı zirvelerden kaymanın heyecanını yaşadı.

Kartalkaya'daki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, kayak merkezinde yılbaşı gecesi doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu belirterek, "Yılbaşı gecesi hafta içine denk geldiği için çocuklu ailelerin biraz bu konuda sorunları oldu. Ama biz yine de doluluk olarak yüksek bir zirveyi yakalamış olduk. Türkiye'nin Davos'u olarak nitelendirdiğimiz Kartalkaya'da tüm pistler açık. Yaklaşık 70 kilometre pist ve 25 tane teleski ve telesiyej hattı mevcut. Kayağın gerçekten zirve yaptığı, havanın da yılbaşı için çok elverişli olması sebebiyle yoğun bir kayakçı talebi var. Önümüzdeki hafta sonu da bu güzel, karlı hava devam edecek. Biz burada zaten her sabah yapay karlama sistemiyle taze karla misafirlerimizi, kayakseverlerimizi pistlere çıkarıyoruz. Burada kayağa dair her şey var. Eğlence sınırsız. Beş tane uluslararası dünya mutfağına sahip alakart restoranımız mevcut. Otellerimizin bünyesinde çocuk eğlencesinden gece kayağına kadar aklınıza gelebilecek her şey var. Kartalkaya, aynı zamanda Bolu'nun, doğanın kalbi dediğimiz çam ormanlarının içinde yer almakta ve bol oksijen sunmaktadır. Burada kayak yapmak zindelik ve sağlık sağlıyor. İnsan kayak yaptıkça daha çok kayak yapma isteği duyuyor. Rezervasyon talepleri çok yoğun. Sömestir dönemini kaçırmamak adına şimdiden planlama yapmanızı öneririm" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yılbaşı Yoğunluğu - Son Dakika

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